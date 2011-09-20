Афганцы, пикетирующие ВР, пытаются прорваться в здание парламента

Представители афганских организаций, которые сегодня пикетируют Верховную Раду, пытаются прорваться в здание парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР.

В целом под стенами парламента находится приблизительно 3 тыс. афганцев.

Помешать им пытаются представители правоохранительных органов, которые прибыли под стены ВР, чтобы воины-афганцы не вошли в здание парламента.

Входные двери в здание ВР закрыты.

Как сообщал УНИАН, с утра проходит акция протеста под стенами ВР против принятия закона о выполнении решения судов, которые отменяют льготы для значительного количества граждан Украины, в том числе и для воинов-афганцев.