"Беркуту" удалось предотвратить штурм ВР. Митингующие закидали Раду мелочью «на золотые унитазы для депутатов»

Правоохранительным органам удалось предотвратить штурм Верховной Рады воинами-афганцами и сейчас столкновения под стенами парламента прекратились.

Как передает корреспондент УНИАН, по данным работников милиции, под стенами парламента сейчас находится около 4 тыс. митингующих. Они прекратили штурм парламента после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства.

В частности, митингующим сообщили, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, отменяющий льготы для ряда граждан.

Также было поставлено в известность о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В то же время, под стенами ВР увеличилось количество представителей «Беркута», которые делают все, чтобы митингующие не прорвались в здание ВР.

К участникам митинга также вышли депутаты от фракций "БЮТ-Батьківщина" и НУ-НС, а также лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Между тем, Несколько тысяч митингующих возле Верховной Рады требуют роспуска украинского парламента. Возле здания парламента собралось около 5 тыс. митингующих, которые протестуют против принятия Закона "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Как заявил один из организаторов акции Борис НОВОЖИЛОВ, пикетчики не собираются оставлять своих позиций, пока все народные депутаты не сложат своих полномочий.

Обращаясь к народным депутатам, Б.НОВОЖИЛОВ заявил: “Завтра придут люди: принимайте решение, потому что будет горячо! Пусть это будет последняя наша высота, но мы ее возьмем!”.

Также митингующие закидали Верховную Раду мелочью «на золотые унитазы для депутатов».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, имеющих особые трудовые заслуги перед Родиной.

Проектом закона также предлагается предоставить Кабинету министров право определять размеры и механизмы выделения социальной помощи и льгот.

Законопроектом предлагается установить, что погашение уже существующей задолженности по судебным решениям, ответственность за исполнение которых несет государство, будет осуществляться в порядке и сроки, установленные Кабинетом министров Украины с учетом результатов анализа имеющихся финансовых ресурсов государства.