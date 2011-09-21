«Батькивщина» призывает украинцев принять участие в мирных акциях протеста

Фракция "БЮТ-Батькивщина" призывает граждан Украины присоединяться к мирным акциям протеста против решений властей, которые наносят вред социальному положению украинцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня от имени фракции "БЮТ-Батькивщина" заявил народный депутат Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Батькивщина» вместе с Комитетом сопротивления Украины инициирует и поддерживает дальнейшие мирные акции протеста с целью защиты конституционных прав граждан и недопущения принятия этой властью антинародных решений», - сказал Р.ЗАБЗАЛЮК.

Он напомнил, что первой такой акцией был митинг чернобыльцев и воинов-афганцев против принятия закона, которым предусматривалось сокращение льгот 16 категориям населения.

По его словам, политика нынешней власти сводится лишь к тому, что богатые должны стать еще богаче, а бедные – еще беднее.

«Но во время вчерашней акции было продемонстрировано, что украинский народ не испугался и не встанет на колени», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 сентября, представители афганских организаций пикетировали Верховную Раду, протестуя против принятия закона о сокращении льгот.

В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закона, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

Справка УНИАН. 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.