Россия потратит на поддержку соотечественников 46 млн. долларов

Москва. Россия потратит на поддержку соотечественников в 2012-2014 годах около 46 млн. долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил вице-премьер-министр России Александр ЖУКОВ в Госдуме РФ в ходе заседания комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками.

Он отметил, что практическая поддержка соотечественников осуществляется на основе утверждаемых правительством трех летних программ.

А.ЖУКОВ отметил, что в этом году заканчивается действие программы, которая была утверждена на 2009-2011 годы.

По его словам, за это время РФ выделила более 1 млрд. руб. (около 33 млн. долл.) на поддержку соотечественников.

«Сейчас по поручению правительства завершается межведомственное согласование новой программы на 2012-2014 годы. Эта программа подготовлена межведомственной рабочей группой и ее проект будет внесен в правительство не позднее 1 октября этого года. По оценкам, расходы могут составить примерно в 2012 году – 430 млн. руб., в 2013 – 456 млн. руб., в 2014 – 481 млн. руб. Такие предложения в бюджетном планировании», - сказал А.ЖУКОВ.

По его словам, около 30 млн. человек в мире связаны историческими корнями с Россией.

А.ЖУКОВ подчеркнул, что задача правительства РФ добиться того, чтобы все российские соотечественники стали равноправными гражданами в странах проживания и пользовались всеми правами, свободами в соответствии с обще мировыми стандартами. Также РФ будет добиваться, чтобы эта категория граждан могла сохранять свою этнокультурную самобытность, поддерживая духовную связь с Россией.

Он убежден, что должны быть созданы условия, при которых все желающие граждане данной категории могли вернуться на Родину.

А.ЖУКОВ подчеркнул, что одной задач РФ является поддержка русского языка за рубежом.

«Я думаю все прекрасно понимают, что русский язык – это основа, которая нас связывает с соотечественниками», - сказал А.ЖУКОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 марта директор 2 департамента СНГ МИД России Виктор СОРОКИН сообщил, что Россия на поддержку соотечественников в Украине выделила в 2010 году более 1,2 млн. долл.