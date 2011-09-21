Клюев поблагодарил ЕК за оценку работы Украины по либерализации визового режима

Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ выразил благодарность Европейской Комиссии за положительные оценки выполнения Украиной Плана действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для граждан Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.КЛЮЕВА, об этом он сказал сегодня на встрече в Брюсселе с членом Еврокомиссии по внутренним делам Сесилией МАЛЬМСТРЕМ.

Участники встречи обсудили подготовленный экспертами Еврокомиссии первый доклад о выполнении Украиной Плана действий.

Первый вице-премьер-министр Украины заверил комиссара ЕС в готовности украинской стороны к продолжению активного диалога с европейскими экспертами, в частности, в вопросах анализа законодательства, принятого в рамках выполнения Плана действий по либерализации визового режима с ЕС.

Участники встречи обсудили дальнейшие меры, которые будет принимать украинская сторона для обеспечения качественной реализации Плана действий, в частности, в сфере борьбы с коррупцией.

Стороны договорились, что в октябре экспертная миссия ЕС посетит Украину для оценки прогресса, достигнутого в выполнении Плана действий по упрощению визового режима.

В ходе бесед А.КЛЮЕВ сообщил, что в ближайшее время Верховная Рада Украины примет еще несколько законов, в частности, «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», «О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины». Он заявил, что украинская сторона рассчитывает завершить выполнение первой фазы Плана действий до ноября 2011 года.

Первый вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что введение безвизового режима с ЕС, равно как заключение Соглашения об ассоциации, являются первоочередными приоритетами политики правительства Украины. В этой связи А.КЛЮЕВ отметил, что Украина рассчитывает на поддержку Еврокомиссии в переходе на второй (имплементационный) этап Плана действий уже до конца 2011 года.

А.КЛЮЕВ поблагодарил С.МАЛЬМСТРЕМ за личную поддержку в безвизовом диалоге Украины с ЕС.

Справка УНИАН. План действий по либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины был одобрен на саммите Украина – ЕС 22 ноября 2010 года в Брюсселе.