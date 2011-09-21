Москва. С 2012 года заработает Фонд поддержки российских соотечественников за рубежом.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом вице-премьер-министр России Александр ЖУКОВ заявил в Госдуме РФ в ходе заседания Комиссии по координации и взаимодействию с соотечественниками.

«С учетом рекомендации Всемирного конгресса соотечественников указом Президента РФ от 25 мая этого года создан Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Это фонд начнет со следующего 2012 года,», - сказал А.ЖУКОВ.

По его словам, фонд нацелен на оказание необходимой помощи соотечественникам как в случае нарушения властями государства проживания их прав, свобод и интересов, так и при налаживании системной работы с общественными объединениями соотечественников, а также на предотвращение дискриминации по национальным признакам.

А.ЖУКОВ сообщил, что ведется активная информационная работа по поддержке соотечественников. В частности, создан ряд специализированных русских журналов.

«Оказывается финансовая поддержка как печатным, так и электронным СМИ соотечественников», - сказал А.ЖУКОВ.

Он также сообщил, что за время работы программы по переселению соотечественников в 2007-2011 годах в Россию вернулось около 50 тыс. человек, причем 11% переехало из Украины.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел России считает, что в Украине проживает 8 млн. российских соотечественников.