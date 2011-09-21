Государство оказывает ежемесячную материальную поддержку более 3,5 млн. семей

На сегодняшний день ежемесячная государственная материальная поддержка оказывается более 3,5 млн. семей. Общие бюджетные расходы на предоставление помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям, государственной помощи инвалидам с детства и детям-инвалидам составляют 24 млрд. гривен.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсемьи, заявил заместитель министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий СИЗЕНКО во время парламентских слушаний на тему: "Институт семьи в Украине: состояние, проблемы и пути их решения".

"Важным направлением государственной социальной политики является оптимизация действующей системы защиты отдельных категорий семей, особенно социально уязвимых: многодетных, неполных, студенческих и тому подобное", - отметил Ю.СИЗЕНКО.

По словам заместителя министра, значительные изменения произошли в сфере предоставления помощи многодетным семьям, которые кроме материальной помощи пользуются рядом социальных льгот. В частности, это касается оплаты коммунальных услуг, стоимости топлива, газа, проезда детей.

Он также сообщил, что за минувший год более 237 тысяч многодетных семей, которые были внесены в Единый государственный автоматизированный реестр получателей льгот, воспользовались правом на их получение.