«Регионал» Сухой предлагает приравнять «детей войны» к участникам войны

Народный депутат Украины, член парламентской фракции Партии регионов Ярослав СУХОЙ инициирует введение надбавки в размере 10% от прожиточного минимума и бесплатное протезирование, санаторно-курортное оздоровление, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и телефонной связи для «детей войны», а также приравнять их по статусу льгот к участникам войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом Я.СУХОЙ сказал в кулуарах Верховной Рады Украины.

«Участники войны – это те люди, которые были в тылу, – для них предусмотрена сейчас доплата в размере 10% от прожиточного минимума, если этот человек награжден орденом за доблесный труд в тылу – 15%, участнику боевых действий – фронтовику, который воевал в окопах – 25%, «детям войны», в зависимости от даты рождения – 30%», - сообщил Я.СУХОЙ, отметив, что из-за этого складывается ненормальная ситуация, когда между участниками войны и детьми войны существует определенная конкуренция, которая часто перерастает в ссоры.

«Поэтому я выхожу с таким предложением – приравнять «детей войны» по статусу льгот к участникам войны. Они приблизительно одинаковы по возрасту и приблизительно одинаково переживали беду войны. Если это удастся – будет хорошо, если нет – будем искать какие-то другие выходы», - сказал он.

Я.СУХОЙ объяснил, что предусматривается выплата гарантированной надбавки в размере 10% от прожиточного минимума ежемесячно. «Но к этому добавляется бесплатное протезирование, бесплатное санаторно-курортное обслуживание, льготы за жилищно-коммунальные услуги и телефонную связь», - сказал он.

По словам народного депутата, в настоящее время насчитывается 4,6 млн. человек, которые должны получать доплаты. «Сегодня только по решению судов нужно выплатить 6,7 млрд. грн. Сегодня всех льгот и доплат Украины - на сумму больше 30 млрд. грн. Это бюджет всех местных бюджетов Украины», - сказал Я.СУХОЙ, отметив, что рано или поздно эту проблему нужно решать.

«Эта проблема и глубоко политическая. Потому что пенсионер, который получает 8 тыс. грн. пенсии, но он родился в 1942 году, например, и пенсионер, который получает 800 грн. и родился в этом же году, какая может быть доплата тому и тому? Социальные доплаты должны быть только для тех людей, которые в этом нуждаются согласно закону о государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях», - сказал Я.СУХОЙ.