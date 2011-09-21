Кабмин продлил действие доплат за работу в зоне отчуждения на 3 года

Кабинет министров продлил действие доплат за работу в зоне отчуждения на 3 года – до 1 января 2015 года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства социальной политики, соответствующие изменения внесены в постановление от 10 сентября 2008 года № 831.

Как сообщал УНИАН, постановлением от 10 сентября 2008 года № 831 предусмотрено осуществление доплаты к заработной плате в размере 150% минимальной заработной платы в месяц лицам, которые работают в зоне отчуждения.

В настоящее время это составляет 1 тыс. 440 грн.

До внесения изменений, действие доплат было ограничено 1 января 2012 года.

Доплаты осуществляются с 1986 года и каждые 3 года их действие продлевается.