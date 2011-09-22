Клюев назвал 7 главных приоритетов и 7 основных задач программы развития Украины

В Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основных направлениях развития на 2013 и 2014 годы правительство определило 7 главных приоритетов и 7 основных задач на этот период.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Украины Андрея КЛЮЕВА, об этом он заявил в Верховной Раде, представляя документ.

Среди приоритетов А.КЛЮЕВ назвал: обеспечение условий для социально-экономического роста; модернизацию производства и инфраструктуры, повышение социальных стандартов, усиление роли регионов в обеспечении роста экономики и повышение их ответственности за решение социальных проблем; укрепление обороноспособности государства; защиту прав и свобод граждан, укрепление законности и правопорядка; развитие международного сотрудничества.

Среди основных задач: улучшение условий жизнедеятельности граждан, повышение уровня занятости, создание новых рабочих мест, снижение темпов инфляции, сокращение уровня бедности; улучшение качества и доступности образования и медицинского обслуживания; обеспечение продовольственной, энергетической и экологической безопасности; создание благоприятных условий для ведения бизнеса; возобновление долгосрочного кредитования предприятий и домохозяйств; привлечение инвестиций и ускоренное воспроизведение производственного капитала; ослабление диспропорций в развитии регионов, прежде всего, через развитие их экономического потенциала и инвестиционной привлекательности.

Целью Госпрограммы экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы, подчеркнул А.КЛЮЕВ, является последовательное повышение уровня и качества жизни граждан на основе экономического роста, который, в свою очередь, будет основываться на созданных государством условиях для позитивных структурных сдвигов, повышение национальной конкурентоспособности.

«Именно по логике: от стабилизации - к смещению акцентов в сторону перестройки экономики - правительство и формировало программу», - сказал А.КЛЮЕВ.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду проект закона о Государственной программе экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы. Проект программы был одобрен на заседании правительства 14 сентября 2011 года.