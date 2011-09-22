В проекте бюджета-2012 не заложены средства на льготы афганцам и чернобыльцам - Катеринчук

В проекте государственного бюджета на 2012 год не заложены средства на финансирование льгот афганцам и чернобыльцам.

Об этом заявил народный депутат, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе ЕПУ.

«В правительственном проекте бюджета на следующий год не заложено ни копейки на финансирование этих расходов», - утверждает он.

«Правительство пообещало МВФ отменить льготы детям войны, ветеранам и чернобыльцам и исключило соответствующие статьи из государственного бюджета. Однако льготы пока не отменены и, судя по реакции общества, это решение так и не будет принято. Таким образом, поддерживая правительственный проект бюджета, парламентское большинство вынуждает сотни тысяч граждан страны обращаться в суд с попыткой отсудить у государства свои пенсии и льготы. Однако даже наличие судебного решения еще не означает, что ветеран и пенсионер сможет получить свои деньги», - подчеркнул народный депутат.

Н.КАТЕРИНЧУК заметил, что «правительство Николая АЗАРОВА за последние полтора года проиграло более миллиона судебных исков детям войны, чернобыльцам, афганцам и военным пенсионерам».

«Общая сумма задолженности по проигранным судебным делам уже составляет несколько десятков миллиардов гривен, однако эти средства опять же не учтены в проекте бюджета-2012. Это, в свою очередь, вынуждает чиновников на местах совершать уголовные преступления – умышленно не исполнять судебные решения, которые вступили в законную силу», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО заверял, что проектом государственного бюджета на 2012 год не предусмотрено сокращение никаких льгот.

«Проект государственного бюджета на 2012 год не забирает ни одной льготы, а наоборот - как раз финансирует все законодательные инициативы, которые уже действуют в нашем государстве», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Раньше под давлением оппозиции и общественных организаций афганцев и чернобыльцев парламентское большинство отказалось голосовать за закон «О гарантиях государства относительно выполнения решений суда». Переходными положениями этого закона отменяются социальные гарантии ветеранам войны и труда, детям войны и жертвам нацистских преследований, пострадавшим от Чернобыльской аварии и другим.