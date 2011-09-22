Пенсионный фонд в І полугодии получил 30 млрд. грн. дотации из госбюджета

В первом полугодии 2011 года из Государственного бюджета Пенсионному фонду была предоставлена дотация в сумме 29,943 млрд. грн.

Об этом говорится в Выводах касательно выполнения Государственного бюджета Украины в первом полугодии 2011 года, переданных в Верховную Раду.

По данным Счетной палаты, сумма расходов госбюджета за отчетный период составила 148,364 млрд. грн., что на 6,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2010 года. В т.ч. расходы общего фонда составили 130,187 млрд. грн., что на 12,8% больше, чем за первое полугодие 2010 года.

Как сообщал УНИАН, Государственный бюджет Украины в январе-июне 2011 года сведен с дефицитом в 10,957 млрд. грн., что в 2,4 раза меньше, чем за соответствующий период 2010 года.

Доходы бюджета составили 139,348 млрд. грн., в т.ч. доходы общего фонда составили 120,946 млрд. грн.

Расходы госбюджета составили 148,364 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 130,142 млрд. грн.

За счет возвращения кредитов в госбюджет за первое полугодие 2011 года поступило 1,312 млрд. грн., в том числе в общий фонд - 315,9 млн. грн. За этот же период предоставлено кредитов из госбюджета в сумме 3,254 млрд. грн., в том числе из общего фонда - 35,1 млн. гривен.

В январе-июне 2011 года погашение основной суммы госдолга из бюджета составляло 22,203 млрд. грн. Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 59,515 млрд. грн.