На рынке труда Украины существует дефицит квалифицированных кадров – эксперт

Менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» Лейла АБАССОВА отмечает, что на рынке труда Украины существует дефицит квалифицированных кадров.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала в ходе дебатов «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с британской компанией Intelligence Squared.

«Утечка мозгов существенным образом мешает развитию страны. Уже сейчас на рынке труда ощущается дефицит квалифицированных кадров, которые приходится восполнять за счет специалистов из-за рубежа», - отметила она.

Эксперты отмечают, что выезд квалифицированной рабочей силы за границу традиционно считают большой проблемой стран, которые развиваются, проигрывающим в конкуренции за кадры более развитым странам. Вместе с тем, в условиях глобализации появляется новый взгляд на проблему «утечки умов»: эмиграция квалифицированных кадров дает возможность извлечь существенные выгоды странам-донорам. В современном мире страна может развиваться как за счет внутреннего человеческого капитала, так и за счет использования своих человеческих ресурсов за рубежом.

Украинские профессионалы высшей квалификации, эмигрировав в более развитые страны, в дальнейшем способствуют привлечению инвестиций, технологий, идей и более эффективных стандартов ведения бизнеса на родину.

Вернувшись, такие люди могут принести больше пользы Украине, а государству меньше придется тратить средств на создание внутри страны условий, необходимых для развития талантов. Кроме того, временный выезд студентов и ученых для участия в исследованиях и проектах повышает квалификацию отечественных исследователей и способствует интеграции Украины в мировое научно-техническое и образовательное содружество.

Кроме того, эмигранты способствуют продвижению отечественных товаров и услуг на мировом рынке.

Возможность эмиграции стимулирует развитие отечественного рынка труда. У украинцев возникает повод получать конкурентоспособное образование, чтобы найти работу за рубежом.

В то же время «утечка умов» приводит к деградации человеческого капитала и экономики страны. Создается порочный круг, когда каждому следующему поколению приходится учиться и перенимать навыки у людей со все более и низкой квалификацией. В итоге в стране снижается производительность труда, падает конкурентоспособность в привлечении инвестиций в высокотехнологичные отрасли, и экономика замыкается на производстве товаров с низкой добавленной стоимостью. Если через эмиграцию страна лишится критической массы хорошо образованных и деятельных людей, она попадет в замкнутый круг деградации рабочей силы и производства, для выхода из которого будут нужны намного большие ресурсы, чем для создания условий для работы талантливым людям, пока в стране они еще есть .

Также проблемой является то, что дефицит кадров увеличивает расходы экономики и осложняет ее реформирование. Ко всему прочему, страна не получает отдачи от своих вложений в человеческий капитал. В Украине подобные социальные расходы составляют треть государственного бюджета. Если же высококвалифицированные специалисты, которые выросли в стране, в том числе благодаря подобной государственной поддержке, эмигрируют в другие страны, то государство теряет возможность капитализировать свои расходы - плодами его вложений воспользуются экономики других стран.

Справка УНИАН. Дебаты «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», состоявшиеся 22 сентября 2011 года в Киеве, – это уже шестнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».

Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared.

Фонд «Эффективное управление» (www.feg.org.ua) был создан по инициативе бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией.