Процесс принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства ускорится - закон

Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно особенностей производства по делам о выдворении иностранцев и лиц без гражданства».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 263 из 332 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на ускорение осуществления принудительного выдворения иностранцев и лиц без гражданства путем сокращения сроков административного производства по делам об их задержании и принудительном выдворении.

Данным законом внесены изменения в Кодекс административного судопроизводства Украины. Кодекс дополнен статьей 183-5 «Особенности производства по делам по административным искам по поводу выдворения иностранцев и лиц без гражданства». Ею определяется, что исковые заявления иностранцев и лиц без гражданства относительно обжалования решений об их выдворении, а также исковых заявлениях органов внутренних дел, органов охраны государственной границы или Службы безопасности Украины о принудительном выдворении иностранцев и лиц без гражданства и задержания их в связи с таким выдворением подаются в окружной административный суд по местонахождению соответствующего органа внутренних дел, органа охраны государственной границы или СБУ.

Административные дела, предусмотренные частью первой этой статьи, решаются судом в месячный срок со дня поступления искового заявления, кроме дел о задержании с целью обеспечения возможности дальнейшего выдворения, которые рассматриваются безотлагательно.

Административные дела, предусмотренные частью первой этой статьи, рассматриваются судом с обязательным участием сторон.

Судебные решения по определенным этой статьей административным делам в части задержания иностранцев и лиц без гражданства подлежат немедленному исполнению. Копии судебного решения безотлагательно выдаются лицам, которые принимали участие в деле. Судебные решения по определенным административным делам могут быть обжалованы в апелляционном порядке в пятидневный срок со дня их оглашения.

Суд апелляционной инстанции рассматривает дело на протяжении пяти дней со дня поступления апелляционной жалобы.

Судебные решения по определенным этой статьей административным делам вступают в законную силу после окончания срока апелляционного обжалования, а в случае их обжалования - с момента оглашения судебного решения суда апелляционной инстанции.

Судебные решения (постановления, определения) первой инстанции после их пересмотра в апелляционном порядке и судебные решения апелляционной инстанции, принятые по результатам рассмотрения апелляционной жалобы, могут быть обжалованы в кассационном порядке.

Исковые заявления и апелляционные и кассационные жалобы по делам, предусмотренным частью первой этой статьи, подаются в административный суд без уплаты судебного сбора.