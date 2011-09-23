Циркулярной миграции кадров будет способствовать упрощение визовых режимов – эксперт

Циркулярной миграции высококвалифицированных кадров будет способствовать упрощение визовых режимов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла ЛИБАНОВА в ходе дебатов «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с британской компанией Intelligence Squared.

«Если будет безвизовый режим, люди чаще будут возвращаться. Почему с Россией циркулярная миграция, потому что поехал-приехал… Вот если миграция (со странами ЕС – УНИАН) станет циркулярной, то миграция будет полезна», - считает она.

С данным мнением согласен заместитель директора Центра миграционных исследований Варшавского университета Павел КАЗМАРЗИК. По его мнению, упрощение передвижения граждан позволит им не только свободно выезжать за границу на работу, но и возвращаться. «Свобода передвижения – это условие циркуляции мозгов», - считает он.

По словам партнера McKinsey&Company Аветика ЧАЛАБЯНА, упрощению возврата высококвалифицированных кадров из-за границы будет способствовать также создание благоприятных условий для их работы в Украине. «Можно этих людей (высококвалифицированных трудовых эмигрантов – УНИАН) целенаправленно вернуть, не ждать, когда они вернуться, а просто идентифицировать, упрашивать, создавать условия для того, чтобы они вернулись», - отметил А.ЧАЛАБЯН.

Справка УНИАН. Дебаты «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», состоявшиеся 22 сентября 2011 года в Киеве, – это уже шестнадцатые по счету публичные дебаты в формате «Оксфордского клуба».

Организаторы мероприятия – фонд «Эффективное управление» и британская компания Intelligence Squared.

Фонд «Эффективное управление» был создан по инициативе бизнесмена и политика Рината АХМЕТОВА в 2007 году для разработки и реализации проектов и программ, направленных на долгосрочное развитие украинской экономики. Для решения этих задач фонд привлекает ведущих отечественных и зарубежных экспертов с безупречной репутацией.