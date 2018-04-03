Эмиграция по-украински: «отток мозгов» или мировой опыт?

Глобализация открыла новые возможности для квалифицированных специалистов, которым тесно в границах своих стран. Потоки высококлассных кадров уже не сдерживают территориальные рамки, и украинцы не стали в этом процессе исключением. Они довольно охотно покидают родину в поисках лучших мест работы, больших заработков, либо для повышения образования. При этом возникают определенные вызовы для экономики страны. Если эмиграция, к примеру, в Россию является временной, то в Евросоюз люди выезжают с целью остаться там навсегда. Преимущества и недостатки для Украины от «текучки» специалистов обсудили эксперты в ходе общественных дебатов «Эмиграция высококвалифицированных кадров полезна для экономики Украины», организованных Фондом «Эффективное управление» в партнерстве с британской компанией Intelligence Squared.

Кадры на экспорт

Ряд экспертов считает, что Украина только выигрывает от «оттока умов», т.к. они возвращаются в страну в более усовершенствованном качестве. Другие утверждают, что эмиграция несет в себе минусы в плане кадрового потенциала, который необходим для реализации государственных реформ.

Так, по мнению заместителя директора Центра миграционных исследований Варшавского университета Павла Казмарзика, цена эмиграции – потеря человеческого капитала.

Но как остановить данный процесс, если люди хотят учиться, работать в самых современных условиях, получать новый опыт, что несет свой позитив - вернувшиеся в страну специалисты имеют более высокую базу подготовки, а значит, привнесут в отечественную экономику гораздо больше, чем могли бы до эмиграции.

Между тем, как отметила менеджер проектов Фонда «Эффективное управление» Лейла Абассова, «утечка мозгов существенным образом мешает развитию страны. Уже сейчас на рынке труда ощущается дефицит квалифицированных кадров, которые приходится восполнять за счет специалистов из-за рубежа».

Эксперты отмечают, что выезд квалифицированной рабочей силы за границу традиционно считается проблемой развивающихся стран, проигрывающих в конкуренции за кадры более развитым государствам. Вместе с тем, в условиях глобализации появился новый взгляд на данный вопрос: эмиграция квалифицированных кадров несет существенные выгоды странам-донорам. В современном мире они могут развиваться как за счет внутреннего кадрового потенциала, так и за счет использования своих человеческих ресурсов за рубежом.

Украинские профессионалы, эмигрировав в более развитые страны, в дальнейшем способствуют привлечению инвестиций, технологий, идей и более эффективных стандартов ведения бизнеса на родину. А временный выезд студентов и ученых для участия в исследованиях и проектах повышает их квалификацию, что интегрирует Украину в мировое научно-техническое и образовательное сообщество. Кроме того, эмигранты продвигают отечественные товары и услуги на мировом рынке.

В то же время, «утечка умов» приводит к деградации человеческого капитала и экономики страны. Создается «порочный круг», когда каждому следующему поколению приходится учиться и перенимать навыки у людей с более низкой квалификацией. В итоге, в стране снижается производительность труда, падает конкурентоспособность, экономика замыкается на производстве товаров с низкой добавленной стоимостью. Для выхода из создавшейся ситуации нужны будут намного большие ресурсы, чем для создания условий для работы талантливым людям, пока в стране они еще есть.

При выезде высококвалифицированных специалистов, которые выросли внутри страны, в том числе благодаря государственной поддержке, Украина теряет возможность капитализировать свои расходы - плодами его вложений воспользуются экономики других стран, отмечает директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла Либанова.

Между тем, как подчеркивает партнер McKinsey&Company Аветик Чалабян, знания и приобретенный опыт возвращающихся в страну специалистов содействуют реформам в государственном масштабе, не говоря уже об улучшении материального положения граждан. Но для их иммиграции необходимо создавать стимулы и условия. Эксперт считает, что высококвалифицированные специалисты требуют индивидуального подхода в данном вопросе. «Можно этих людей (высококвалифицированных трудовых эмигрантов) целенаправленно возвращать, не ждать, когда они это сделают сами, а идентифицировать, создавать определенные условия», - отметил А.Чалабян. По его словам, такую тактику применяла в свое время Армения.

По мнению Э.Либановой, все усилия по возвращению на родину нужно направлять на молодых эмигрантов, их легче заинтересовать работой в Украине чем тех, кто уже достаточно ассимилировался в другой стране.

Перспективы для украинских «мозгов»

Еще одной проблемой эмиграции является бесконтрольность трудовых потоков. По словам, ЭЛибановой, за границей находятся 2-3 млн. украинцев. Однако ряд экспертов считаю, что эмигрировали порядка 7 млн. соотечественников.

По мнению аналитиков, улучшить ситуацию с возвратом украинских специалистов может «открытие» границ. «Если будет безвизовый режим, люди чаще будут возвращаться. Почему с Россией циркулярная миграция, потому что поехал-приехал… Если миграция (со странами ЕС) станет циркулярной, то она будет полезна», - считает Э.Либанова. С ней полностью согласен глава Telesens International Ltd. Эдуард Рубин.

По его мнению, в перспективе, благодаря упрощению выезда-въезда мигрантов, трудовые потоки будут регулироваться исключительно емкостью международных рынков труда. То есть, появится баланс трудовых кадров в мире и проблематика вопроса потерь и приоритетов для экономики от «утечки кадров» перестанет существовать.

Но избежать формирования мировых потоков миграции высококвалифицированных специалистов Украине не удастся. Ведь, как отметил А.Чалабян, несмотря на то, что многие граждане негативно относятся к эмиграции, сами все же не прочь выехать для самореализации.

Другими словами, миграцию квалифицированных кадров остановить невозможно. Проблемы, создаваемые ею для экономики, на данном этапе можно решить только путем реформ, создания стабильных и благоприятных условий для желающих повысить квалификацию внутри страны. Парадокс в том, что реформы требуют классных кадров, а условия для них в нашей стране желают лучшего…

Юлия Инденко (УНИАН)