ЕК видит прогресс в работе Украины по реализации Плана действий об отмене виз
Брюссель. Еврокомиссия увидела прогресс в работе Украины по реализации Плана действий об отмене виз.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует первый доклад о прогрессе Украины в реализации Плана действий по либерализации визового режима, опубликованный на сайте Еврокомиссии.
В документе Еврокомиссия, в частности, оценила деятельность украинских властей в работе над законодательством по четырем основным разделам Плана действий: безопасность документов, нерегулируемая иммиграция, общественный порядок и безопасность, внешние отношения и фундаментальные права.
В своем докладе Еврокомиссия, в частности, отметила «хороший прогресс» в законодательном процессе в области приграничного контроля, а также отметила начало работы в сфере управления миграцией.
«Что касается законодательных мер, предпринятых в сфере политики предоставления убежища, в рамках первой фазы Плана действий, были предприняты шаги для начала приведения украинского законодательства в соответствии с международными и европейскими стандартами», - отмечается в докладе.
«Однако, дополнительные усилия необходимы для дальнейшего улучшения украинского законодательства в этой важной сфере», - добавляют авторы доклада.
В документе также отмечается «хороший прогресс» в принятии законодательства в области борьбы с отмыванием «грязных денег», противодействия финансированию терроризма, политики противодействия распространению наркотиков.
«Что касается борьбы с коррупцией, значительный первый шаг был предпринят с принятием антикоррупционного закона», - написано в докладе.
«Значительные усилия должны быть предприняты для обеспечения его корректной имплементации, включая разработку соответствующей Стратегии и Плана действий», - подчеркнуто в докладе.
Документ также отмечает, что Украина совершила первые шаги в сфере введения биометрических проездных документов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также начала работу над пересмотром законодательства в сфере фундаментальных прав.
Вместе с тем, в докладе подчеркивается необходимость принятия всестороннего антидискриминационного закона для обеспечения эффективной зашиты граждан от всех форм дискриминации.
Доклад подготовлен на основе оценки проделанной украинскими властями работы по состоянию на 8 июля 2011 года.
Второй доклад о прогрессе в сфере реализации Плана действий по либерализации визового режима должен быть подготовлен Комиссией до конца этого года.
Кроме того, осенью этого года специальная миссия ЕС планирует посетить Украину для изучения прогресса в реализации Плана действий.
Как сообщал УНИАН, ЕС и Украина начали визовый диалог 29 октября 2008 года.
22 ноября 2010 года на саммите ЕС-Украина в Брюсселе ЕС предоставил Украине План действий по либерализации визового режима, предполагающий проведение законодательных изменений и реализации этих изменений на практике при постоянной оценке Еврокомиссии.