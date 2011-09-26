ЕК видит прогресс в работе Украины по реализации Плана действий об отмене виз

Брюссель. Еврокомиссия увидела прогресс в работе Украины по реализации Плана действий об отмене виз.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует первый доклад о прогрессе Украины в реализации Плана действий по либерализации визового режима, опубликованный на сайте Еврокомиссии.

В документе Еврокомиссия, в частности, оценила деятельность украинских властей в работе над законодательством по четырем основным разделам Плана действий: безопасность документов, нерегулируемая иммиграция, общественный порядок и безопасность, внешние отношения и фундаментальные права.

В своем докладе Еврокомиссия, в частности, отметила «хороший прогресс» в законодательном процессе в области приграничного контроля, а также отметила начало работы в сфере управления миграцией.

«Что касается законодательных мер, предпринятых в сфере политики предоставления убежища, в рамках первой фазы Плана действий, были предприняты шаги для начала приведения украинского законодательства в соответствии с международными и европейскими стандартами», - отмечается в докладе.

«Однако, дополнительные усилия необходимы для дальнейшего улучшения украинского законодательства в этой важной сфере», - добавляют авторы доклада.

В документе также отмечается «хороший прогресс» в принятии законодательства в области борьбы с отмыванием «грязных денег», противодействия финансированию терроризма, политики противодействия распространению наркотиков.

«Что касается борьбы с коррупцией, значительный первый шаг был предпринят с принятием антикоррупционного закона», - написано в докладе.

«Значительные усилия должны быть предприняты для обеспечения его корректной имплементации, включая разработку соответствующей Стратегии и Плана действий», - подчеркнуто в докладе.

Документ также отмечает, что Украина совершила первые шаги в сфере введения биометрических проездных документов в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также начала работу над пересмотром законодательства в сфере фундаментальных прав.

Вместе с тем, в докладе подчеркивается необходимость принятия всестороннего антидискриминационного закона для обеспечения эффективной зашиты граждан от всех форм дискриминации.

Доклад подготовлен на основе оценки проделанной украинскими властями работы по состоянию на 8 июля 2011 года.

Второй доклад о прогрессе в сфере реализации Плана действий по либерализации визового режима должен быть подготовлен Комиссией до конца этого года.

Кроме того, осенью этого года специальная миссия ЕС планирует посетить Украину для изучения прогресса в реализации Плана действий.

Как сообщал УНИАН, ЕС и Украина начали визовый диалог 29 октября 2008 года.

22 ноября 2010 года на саммите ЕС-Украина в Брюсселе ЕС предоставил Украине План действий по либерализации визового режима, предполагающий проведение законодательных изменений и реализации этих изменений на практике при постоянной оценке Еврокомиссии.