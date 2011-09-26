В Ужгороде состоялся митинг против принятия закона о сокращении социальных льгот

В Ужгороде афганцы и чернобыльцы провели митинг против принятия закона о сокращении социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходил на площади Народной, возле памятника Тарасу Шевченко. Участие в акции приняли несколько десятков представителей ветеранских организаций области, в том числе Закарпатской территориальной организации украинского союза ветеранов войны в Афганистане, областной организации ветеранов Украины и детей войны, союза Чернобыльцев Украины и др.

Активисты общественных объединений зачитали обращение к Президенту, Верховной Раде и областной власти, в котором выразили свое категорическое несогласие с положениями законопроекта № 9127 «О гарантиях государства по исполнению судебных решений», которым, в частности, парламент намерен уполномочить Кабинет министров устанавливать порядок и размер компенсаций льготникам.

С участниками митинга встретился председатель Закарпатской ОГА Александр ЛЕДИДА. Он, в частности, заверил, что областная власть с пониманием относится к позиции ветеранов, но непосредственного влияния на принятие законов не имеет. «Я уверен, что закон будет принят в измененном виде, и будет защищать позицию льготных категорий граждан», - сказал А.ЛЕДИДА.

Также руководитель Закарпатья пригласил активистов ветеранских общественных организаций к личному разговору. После чего акция продолжилась неформальным общением в областной администрации. Результатом стало обещание А.ЛЕДИДЫ выделить на условиях почти бесплатной аренды помещение для офиса ветеранского союза в центре Ужгорода.

Кроме того, как сообщают в пресс-центре Закарпатской ОГА, афганцы и чернобыльцы затронули и вопрос оздоровления ветеранов. А.ЛЕДИДА пообещал поставить этот вопрос на сессии Закарпатского областного совета.

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства по исполнению судебных решений" (№9127).

Этим законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, которые пострадали от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненным к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать Закон "О гарантиях государства по исполнению судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в здание парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к дверям ВР. Им попытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента только после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закона, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В тот же день, 20 сентября, была создана рабочая группа представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций во главе с вице-премьер-министром Украины Сергеем ТИГИПКО с целью доработки законопроекта «О гарантиях государства по исполнению судебных решений».