Соцстандартами бюджета-2012 займется суд

Профсоюзы категорически против предложенных правительством в проекте госбюджета Украины на 2012 год размеров социальных стандартов и гарантий, и требуют их пересмотра. Совместный представительский орган всеукраинских профсоюзов и профобъединений для ведения коллективных переговоров и социального диалога на национальном уровне заявил о занижении заложенных в документе соцпоказателей. Более того, в судебном производстве находится иск Федерации профсоюзов (ФПУ) к Министерству социальной политики относительно выписанного в госбюджете уровня прожиточного минимума (не учитывается налог с доходов физических лиц, что обязал указывать Конституционный Суд), на основании которого рассчитываются соцнормы. При этом трехсторонний диалог работодателей, профсоюзов и государства никак не может перейти в ранг прогрессивного.

Проблемная «минималка»

Начнем с правительственных планов. В проекте главной финансовой росписи страны на следующий год заложены следующие социальные стандарты: прожиточный минимум для трудоспособных граждан вырастет на 12,9% - с 1073 грн. до 1134 грн., для лиц, утративших трудоспособность – с 822 грн. до 884 грн., минимальная заработная плата – с 1073 грн. до 1134 грн.

Вроде бы можно радоваться – повышение соцстандартов налицо. Но, как отметил заместитель председателя ФПУ Сергей Кондрюк, «госбюджет сформирован на штучном занижении социальных гарантий, прожиточном минимуме, который на 25% ниже, чем фактическая стоимость товаров и услуг, входящих в потребительскую корзину, принятую в 2000 году(!)», - отметил он. Недоплачивают «минималку», по его словам, на 409 грн., а это касается 4 миллионов «бюджетников».

Результатом реализации правительственного бюджета представитель ФПУ называет консервацию бедности на уровне 26%. «Зарплаты четверти работающих украинцев будут соответствовать фактически мизерному прожиточному минимуму, треть украинских семей будет на грани или за гранью бедности», что, в свою очередь, приведет к еще большей тенизации экономики и эмиграции граждан, подчеркнул С.Кондрюк.

У работодателей свой взгляд на данный вопрос. «Во время проведения консультаций относительно Генерального соглашения о размерах прожиточного минимума и минимальной заработной платы на 2012 год стороны не пришли к консенсусу. Работодатели предложили установить «минималку» на уровне 1098 грн. Профсоюзы настаивали на том, что она должна превышать фактический размер прожиточного минимума для работоспособного лица с поэтапным ростом с учетом содержания неработоспособных членов семьи. Рост минимальной заработной платы должен осуществляться темпами, обеспечивающими соотношение к средней заработной плате не менее 40%», - говорится в заявлении Совместного представительского органа работодателей на национальном уровне.

В Министерстве социальной политики удивлены заявлениями профсоюзов. Как отмечают в ведомстве, подписав в феврале т.г. Генеральное соглашение, СПО профсоюзов таким образом согласовало все нормы социальных стандартов. «Нас удивляет такая позиция, поскольку как сторона трехстороннего диалога они (СПО профсоюзов – ред.) согласовали с нами повышение соцстандартов в 2009-2012 гг.», - отмечает пресс-служба Минсоцполитики.

Как считают в министерстве, в связи с тем, что профсоюзная сторона Генерального соглашения не заявляет о расторжении договора через суд, то проблемы не существует…

«Стандарт» в судебном порядке

Без суда в данном вопросе не обошлось. Федерация профсоюзов 13 июля т.г. подала в Окружной административный суд Киева иск к Минсоцполитики относительно определения в структуре прожиточного минимума доли налога с доходов физических лиц. Представитель ФПУ Галина Голиусова пояснила, что данный шаг сделан на основании решения Конституционного суда от 22 мая 2008 года. По ее словам, устанавливая уровень социальных стандартов в проекте госбюджета, правительство только индексирует их, не опираясь на вычисления, к примеру, прожиточного минимума на основании «потребительской корзины». Фактически структура соцстандартов остается не пересмотренной.

По убеждению представителей СПО профсоюзов, несоответствие почти на 30% величины предложенного прожиточного минимума его фактическому размеру автоматически приводит к занижению норм государственной социальной помощи и пенсий.

В министерстве отказываются комментировать данный вопрос до его судебного рассмотрения по сути. Заседание, по словам С.Кондрюка, пройдет в начале октября.

Профсоюзы также опровергают заявления о том, что они согласовали в трехстороннем порядке соцстандарты в проекте государственного бюджета на следующий год. «Да, мы очень активно принимали участие в диалоге и настаивали на определенных пропорциях и тенденциях относительно прожиточного минимума, но, к сожалению, на ключевом этапе наши предложения были проигнорированы. Участие в переговорах и согласование являются принципиально разными вещами», - подчеркнул С.Кондрюк.

Между тем, разборки относительно выписанных в госбюджете на 2012 год соцстандартов, скорее всего, не приведут к их пересмотру – денег на должное повышение «минималки» нет. По этой же причине не стоит ожидать, что «потребительская корзина», утвержденная 11 лет назад, обретет новые параметры. А по сему, готовьтесь, соотечественники, к тяжелым временам…

Юлия Инденко (УНИАН)