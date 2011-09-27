Федерация профсоюзов подала иск к Минсоцполитики

Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) 13 июля 2011 года подала в Окружной административный суд Киева иск к Министерству социальной политики относительно определения в структуре прожиточного минимума доли налога с доходов физических лиц.

Об этом УНИАН сообщила представитель ФПУ Галина ГОЛИУСОВА.

Она пояснила, что данный шаг сделан на основании решения Конституционного суда от 22 мая 2008 года. По ее словам, устанавливая уровень социальных стандартов в проекте госбюджета, правительство только индексирует их, не опираясь на вычисления, к примеру, прожиточного минимума на основании «потребительской корзины». Фактически структура соцстандартов остается не пересмотренной.

«Чтобы показать налог с доходов физлиц в структуре прожиточного минимума, министерство должно разложить его. Но оно не может этого сделать», - говорит Г.ГОЛИУСОВА.

По убеждению представителей совместного представительского органа профсоюзов на национальном уровне, несоответствие почти на 30% величины предложенного прожиточного минимума его фактическому размеру автоматически приводит к занижению норм государственной социальной помощи и пенсий.

В Минсоцполитики отказываются комментировать данный вопрос до его судебного рассмотрения по сути. Заседание, по словам заместителя председателя ФПУ Сергея КОНДРЮКА, пройдет в начале октября т.г.

Напомним, согласно проекту госбюджета на следующий год, уровень прожиточного минимума для трудоспособных граждан повысится на 12,9% - с 1073 грн. до 1134 грн., для лиц, утративших трудоспособность – с 822 грн. до 884 грн.