Тигипко: второй уровень пенсионной системы может быть введен с 2015 года

Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что второй уровень пенсионной системы может быть введен с 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

«Второй уровень пенсионной системы, в соответствии с законодательством, будет «включаться» в стране в том случае, если бюджет Пенсионного фонда не будет убыточным, то есть не будет иметь дефицита, - объяснил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что в 2009 году дефицит бюджета ПФУ составлял 30 млрд. грн., в 2010-м – 34 млрд., в 2011-м – около 21 млрд. По словам министра, это самый плохой прогноз для 2011 года.

«В следующем году мы еще не сможем ввести второй уровень пенсионной системы. У меня есть убеждение, что 2013-й бюджетный год для пенсионной системы будет безубыточным», - сообщил С.ТИГИПКО, отметив, что второй уровень пенсионной системы может быть введен с 2015 года.

Как сообщал УНИАН, 8 июля Верховная Рада Украины приняла Закон Украины «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы».

Среди прочего законом определяются параметры функционирования ІІ уровня (накопительного) пенсионной системы. Перечень страховых взносов в накопительный пенсионный фонд предлагается вводить, начиная с года, в котором будет обеспечена бездефицитность бюджета Пенсионного фонда (ПФ). Предусматривается, что второй уровень будет основан на таких параметрах: участниками этой системы будут лица, которым на дату внедрения системы исполнилось не более 35 лет; размер страхового взноса будет составлять 2% с последующим его ежегодным повышением на 1% до достижения 7%; администрирование страховых взносов накопительной системы будет осуществлять ПФ.

Через 2 года после начала уплаты страховых взносов по накопительной системе ее участники будут иметь право выбрать негосударственные пенсионные фонды для накопления пенсионных средств.