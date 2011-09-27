Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ составил 8,2%

В Украине уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-июне 2011 года составил 8,2%, безработными считались 1,811 млн. граждан в возрасте 15-70 лет.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Государственной службы статистики.

В частности, уровень безработицы среди трудоспособных граждан в январе-июне т.г., по данным МОТ, составил 8,9% - 1,809 млн. человек.

Справка УНИАН. В 2010 году уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократился с 9% до 8,1% (население от 15 до 70 лет).

В частности, уровень безработицы среди трудоспособных граждан сократился в прошлом году с 9,8% до 8,8%.