Уровень безработицы в Украине по методологии МОТ составил 8,2%
19:52, 27 сентября 2011Соцполитика
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В Украине уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-июне 2011 года составил 8,2%, безработными считались 1,811 млн. граждан в возрасте 15-70 лет.
Соответствующие данные размещены на официальном сайте Государственной службы статистики.
В частности, уровень безработицы среди трудоспособных граждан в январе-июне т.г., по данным МОТ, составил 8,9% - 1,809 млн. человек.
Справка УНИАН. В 2010 году уровень безработицы в Украине по методологии МОТ сократился с 9% до 8,1% (население от 15 до 70 лет).
В частности, уровень безработицы среди трудоспособных граждан сократился в прошлом году с 9,8% до 8,8%.
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