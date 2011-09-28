В Полтаве 1,5 тыс. человек протестуют против отмены льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит под стенами Полтавского областного совета, где сегодня проходит сессия.

В пикетировании принимают участие афганцы, чернобыльцы, социалисты и коммунисты.

Собравшиеся требуют допуска своих представителей в сессионный зал, чтобы озвучить депутатам соответствующие требования и просить их поддержки.

Между тем этот митинг, организованный СПУ, уже разделился на две группы: сторонников левых сил и афганцев. Афганцы отошли от сторонников СПУ и КПУ.

«Социалисты и коммунисты использовали афганцев с целью заработать себе очки для рейтинга перед выборами», - убежден участник боевых действий в Афганистане Василий КОВАЛЬ.

Как сообщалось, пикетчики выступают против реформ, проводимых руководством страны, в частности, выступающие высказались против голосования в Верховной Раде во втором чтении законопроекта № 9127, который сужает льготы 16 категориям граждан.