В Полтаве 1,5 тыс. человек протестуют против отмены льгот
В Полтаве 1,5 тыс. человек протестуют против отмены льгот.
Как передает корреспондент УНИАН, митинг проходит под стенами Полтавского областного совета, где сегодня проходит сессия.
В пикетировании принимают участие афганцы, чернобыльцы, социалисты и коммунисты.
Собравшиеся требуют допуска своих представителей в сессионный зал, чтобы озвучить депутатам соответствующие требования и просить их поддержки.
Между тем этот митинг, организованный СПУ, уже разделился на две группы: сторонников левых сил и афганцев. Афганцы отошли от сторонников СПУ и КПУ.
«Социалисты и коммунисты использовали афганцев с целью заработать себе очки для рейтинга перед выборами», - убежден участник боевых действий в Афганистане Василий КОВАЛЬ.
Как сообщалось, пикетчики выступают против реформ, проводимых руководством страны, в частности, выступающие высказались против голосования в Верховной Раде во втором чтении законопроекта № 9127, который сужает льготы 16 категориям граждан.