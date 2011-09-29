ВР может не проголосовать за отмену льгот - Литвин

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что ВР может не проголосовать за отмену льгот, если Кабинет министров будет перекладывать ответственность на парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью «5 каналу» спикер сказал, что «на ближайшей пленарной неделе в планах ВР нет рассмотрения этого вопроса (речь идет о рассмотрении во втором чтении законопроекта «О гарантиях государства по выполнению судебных решений», которым предусмотрена отмена льгот - УНИАН)».

Он отметил, что Кабмин пообещал, что будет проводить диалог с представителями общественных организаций, в том числе афганцами, чернобыльцами. В.ЛИТВИН подчеркнул: «Я считаю неправильной политикой, когда звучит тезис, что, мол, у нас разговора не получается, теперь мяч на поле ВР».

«Верховная Рада при таком подходе, если он дальше будет демонстрироваться, может принять решение, чтобы первую часть закона принять, где говорится о гарантиях выполнения судебных решений, а заключительные положения, где говорится о праве Кабмина регулировать расходы социальных законов, - не рассматривать», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

По его словам, общая ответственность за действия в государстве должна лежать на правительстве и на всей ВР.

В.ЛИТВИН также выразил убеждение, что нынешняя оппозиция также ответственна за сегодняшнюю ситуацию, потому что когда в 2008 году принимался бюджет, а фракция БЮТ была проправительственной, то тогда «было остановлено действие 66 законов на сумму 105 млрд. грн.".

Сегодня, по словам спикера, фактически «предложено то же».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона Украины "О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для граждан, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, законопроектом предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали Верховную Раду с требованием не принимать закон "О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений".

Некоторые митингующие пытались прорваться в помещение парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и впритык подошли к дверям ВР. Им пытались помешать представители правоохранительных органов. Во время столкновений были разбиты стекла на некоторых входных дверях здания ВР.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли на переговоры представители фракций большинства и пообещали, что на этой неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, который отменяет льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки соответствующего законопроекта.

В тот же день, 20 сентября, была создана рабочая группа представителей исполнительной власти, законодательной и общественных организаций во главе с вице-премьер-министром Украины С.ТИГИПКО, которая должна была заниматься доработкой законопроекта «О гарантиях государства относительно исполнения судебных решений» и реформой льгот для пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и ветеранов. Вице-премьер-министр встретился с воинами-интернационалистами и чернобыльцами, которые протестовали возле Верховной Рады. Он заверил, что все решения правительства и парламента относительно проекта закона N9127, который изменяет условия предоставления льгот, будут приниматься только после консультаций с их представителями.