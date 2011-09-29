Королевская: власть пытается осуществить переход от свободной конкуренции к распределению

Повсеместное уничтожение всех типов конкуренции – политической, экономической, социальной - усложняет развитие Украины как демократического государства. Об этом заявила народный депутат Украины (фракция «БЮТ – Батькивщина»), глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ во время публичной дискуссии «Малый и средний бизнес: развитие через инновации и интернационализацию», организованной Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров (АССА).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы парламентского комитета, по ее словам, «одним из факторов, который значительно усложняет развитие Украины как демократического государства, является повсеместное уничтожение всех типов конкуренции – начиная от политической и экономической, заканчивая – конкуренцией социальной. Сегодня в Украине четко фиксируется переход от конкуренции к практике распределения. Если ты близок к власти – ты получаешь доступ к механизмам распределения. Если ты в оппозиции, или вообще считаешь себя гражданином равноудаленным от любых политических сил – ты вне системы распределения. Основы свободной конкуренции уничтожаются, в том числе, и силами парламента, в котором идет подгонка всей законодательной базы под новую распределительную реальность».

Кроме того, Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что отсутствие диалога между бизнесом и властью привело к тому, что 60% экономики Украины находится в тени.

«Без доверия людей, которые вкладывают деньги в экономику, без доверия предпринимателей к государственной политике, без способности государства создавать условия для развития бизнеса, в Украине не будет ни инноваций, ни предпринимательского бума. В стране отсутствует государственная политика, направленная на то, чтобы малый и средний бизнес стал двигателем инноваций в стране. Госчиновники не видят в нем главного инструмента самозанятости людей, способного самореализовываться в отсутствие внятного государственного плана по созданию рабочих мест. Тем самым дискредитируется само понятие экономической независимости Украины», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Пассивная позиция малого и среднего бизнеса, когда люди смирились с той экономической политикой, которую им навязывает правительство, приводит к тому, что власть, словно людоед из сказки «поедает» все больше и больше бизнесменов. А предприниматели никак не научатся жестко выдвигать требования правительству. Чтобы отстаивать свои права, представителям малого и среднего бизнеса необходима самоорганизация», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она призвала бизнесменов консолидироваться и учиться настойчиво отстаивать свои права перед властью, требовать от правительства проводить адекватную экономическую политику.