В Донецке «чернобыльцы» в знак протеста установили палаточный городок у здания ПФ

В Донецке «чернобыльцы» в знак протеста установили палаточный городок у здания областного управления Пенсионного фонда Украины.

Как сообщил сегодня председатель Донецкой облорганизации Всеукраинской общественной организации инвалидов-чернобыльцев «Чорнобиль-Єдність» Николай ГОНЧАРОВ, вчера более 350 «чернобыльцев» из 28 городов и районов области установили у здания облуправления Пенсионного фонда 12 палаток.

«Тем самым мы начали бессрочную круглосуточную акцию с требованием не допустить принятия Верховной Радой законопроекта № 9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений» как антинародного», - сказал Н.ГОНЧАРОВ.

По его словам, самому молодому участнику акции – 46 лет, остальным – за 50 и более. «Нашу акцию пришли поддержать представители других социальных категорий – «дети войны», члены местного отделения Союза офицеров Украины, «афганцы» из организации «Никто, кроме нас», - добавил Н.ГОНЧАРОВ.

Он посетовал, что никто из Пенсионного фонда к протестующим не выходит, однако накануне руководители акции встречались с председателем Донецкой облгосадминистрации Андреем ШИШАЦКИМ, который «полностью на стороне «чернобыльцев».

«Губернатор нам пообещал, что направит письмо на имя Президента Украины, в котором изложит наши требования и доведет позицию областной власти по этому вопросу», - указал Н.ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что завтра, 30 сентября, в Донецк приедет группа народных депутатов, которые ознакомятся с требованиями «чернобыльцев».

«Мы установили палатки, чтобы все увидели, что Донбасс настроен решительно. АЗАРОВ и ТИГИПКО постоянно врут, заверяют, что все нормально. На самом деле все наоборот!», - заявил Н.ГОНЧАРОВ.

Он отметил, что участники акции «сбросились, чтобы купить воду и продукты питания для тех, кто будет дежурить в палатках круглосуточно».

Н.ГОНЧАРОВ также заверил, что протестующие будут стоять «до победы» – пока законопроект № 9127 не будет отозван, а также не будет введен мораторий на изменение положений законов, защищающих социальные льготы «чернобыльцев», «афганцев», «детей войны» и всех ветеранов.

«Ночью уже прохладно, поэтому мы попросили тех, кто будет дежурить в палатках, привезти теплые вещи. Ничего, выстоим!», - заключил Н. ГОНЧАРОВ.