В Тернополе представители общественности и партий пикетируют облгосадминистрацию.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетирующие держат национальные флаги, флаги ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», партий «Гражданская позиция», «Наша Украина», транспаранты с надписями «Поверніть гроші потерпілим від Чорнобильської катастрофи», «Владо! Досить красти!», «Президента, уряд, Верховну Раду – на мінімальну зарплату!, «Геть брехунів від влади!», «Почаївська лавра – наша святиня», «Захистимо Україну від московських загарбників».

В своих речах выступающие критикуют экономическую, социальную и культурную политику государства, в частности возмущаются «псевдореформами, изъятием из учебников по истории разделов о борьбе украинского народа за независимость», попыткой исключить из перечня объектов, которые не подлежат приватизации, Почаевскую лавру.

Руководители областной организации Конгресса украинской интеллигенции и областного Союза политзаключенных отмечали необходимость повысить социальные стандарты жизни украинцев, которым все тяжелее «выживать в условиях безденежья и низких пенсий».

Также на пикете звучали требования прекратить политические репрессии и совместно искать выход из кризиса.

«Лишь примитивные политики изыскивают резервы не в экономических реформах, не в прибылях магнатов, которые бесятся с жира, а в обездоленных семьях афганцев и чернобыльцев. Эти люди выполнили свой долг, и никто не смеет забирать у них последнюю копейку. Пора прекратить античеловеческую кампанию и против людей пенсионного возраста. Дальнейшее ухудшение ситуации неминуемо приведет к Всеукраинской забастовке, которая сметет властные структуры», – отметил в своем выступлении Степан БАРНА, координатор Комитета сопротивления диктатуре, члены которого организовали пикет ТОГА.