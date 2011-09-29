За пределами Украины работает 6,5 млн. мигрантов, что составляет более 14% населения, – МОМ

За пределами Украины работает 6,5 млн. мигрантов, что составляет 14,4% украинского населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в информационных материалах, распространенных сегодня Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на пресс-конференции в Киеве.

Из 6,5 млн. мигрантов 67% составляют мужчины, 33% — женщины.

Чаще всего украинцы выбирают для трудовой миграции Россию, Германию, США, Израиль, Чехию, Венгрию и Польшу.

По данным МОМ, 54% украинских мигрантов работают в сфере строительства, 17% - в сфере домашнего ухода, по 9% - в сельскохозяйственном секторе и торговле, еще 6% - в промышленности и 5% занимаются другими видами работ.

Самое большое количество граждан выезжает из Закарпатской и Черновицкой областей, наименьшее — из Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областей.

Главным фактором, который влияет на миграционное поведение жителей разных регионов, является экономическая ситуация. Например, в Донецкой области средний доход на душу населения составляет 683 дол., в то же время на Буковине, откуда на заработки за границу выезжает больше всего людей, средний доход составляет 352 дол.

Среди других факторов, которые стимулируют трудовую миграцию, - близость к границе с ЕС, налаженные миграционные и культурные связи.

Относительно уровня образования украинских трудовых мигрантов, то, по данным МОМ, 59% имеют полное среднее образование, 17% - базовое или неполное высшее образование, 14% - высшее образование, 10% - начальное или незаконченное среднее образование. Однако, независимо от уровня образования, почти все украинские трудовые мигранты работают на работах, которые не нуждаются в высокой квалификации.