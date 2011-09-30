Луганские депутаты отказались от обращения к власти относительно законопроекта №9127

Сегодня в ходе сессии Луганского городского совета депутаты отказались ставить на голосование предложенное фракцией коммунистов обращение к Верховной Раде и Кабинету министров с протестом против приятия законопроекта №9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», который отменяет льготы 16 категориям граждан.

Как сообщает корреспондент УНИАН, обращение все же было оглашено на сессии.

Депутатам предлагалось выразить протест против принятия законопроекта №9127, который прошел первое чтение в Верховной Раде Украины 9 сентября текущего года.

В частности, в обращении говорится: «Мы, депутаты Луганского городского совета, считаем своим долгом защищать права и интересы всех луганчан, зарабатывающих на жизнь своим собственным трудом, отдавших свое здоровье и силы на благо государства и взваливших на себя огромную ответственность за судьбу страны. Именно поэтому от имени общины г. Луганска мы призываем Кабинет министров Украины немедленно отозвать из Верховной Рады Украины законопроект №9127; Верховную Раду Украины снять с рассмотрения законопроект №9127».

Кроме того, Луганскому областному совету предлагалось на ближайшей сессии дать принципиальную оценку законопроекту №9127 и принять соответствующее обращение к Верховной Раде и Кабинету министров Украины.