Эксперты заявляют о необходимости пересмотреть формулу начисления пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу, 30 сентября, во время пресс-конференции, в частности, заявила заведующая отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Людмила ЧЕРЕНЬКО.

«Эта формула, в 2003 году она были применена, просто не выдерживает никакой критики. Ее давно надо менять, хотя бы для установления принципа социальной справедливости. Данная формула связана с размером заработной платы при выходе на пенсию, поэтому вопрос начисления индексации пенсий требует пересмотра», - отметила она.

По словам Л. ЧЕРЕНЬКО, данная формула создает несправедливость в определении размеров пенсий нынешним пенсионерам, и тем, кто вышел на пенсию несколько лет назад: «Женщина, у которой 40 лет педагогического стажа, не заработала себе на минимальную пенсию. Просто привела пример, где государство в виде милостыни делает доплату к минимальной пенсии».

По словам ведущего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидии ТКАЧЕНКО, на сегодня в Украине около 50 пенсионеров имеют пенсию, ниже прожиточного минимума для людей, утративших трудоспособность, которым государство доплачивает недостающую часть до размера минимальной пенсии.

Справка УНИАН. Согласно госбюджету на текущий год, размер минимальной пенсии на сегодня составляет 764 грн. С 1 октября он повышается до 784 грн.