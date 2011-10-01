Закон о пенсионной реформе вступил в силу

С сегодняшнего дня вступает в действие Закон "О мероприятиях по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы", принятый парламентом 8 июля 2011 года.

Данным законом установлен единый для мужчин и женщин возраст выхода на пенсию – в 60 лет. До этого женщины имели право выходить на пенсию по достижению 55-летнего возраста.

Повышение пенсионного возраста для женщин будет осуществляться постепенно по такой схеме: в 55 лет выйдут на пенсию те, кто родился до 30 сентября 1956 года включительно; в 55 лет 6 месяцев – с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957 года; в 56 лет – с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957 года; в 56 лет 6 месяцев – с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958 года; в 57 лет – с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958 года; в 57 лет 6 месяцев – с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года; в 58 лет – с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959 года; в 58 лет 6 месяцев – с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года; в 59 лет – с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960 года; в 59 лет 6 месяцев – с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года; в 60 лет – с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года.

Также законом предусматривается компенсатор более позднего выхода на пенсию: «Женщинам, которые родились в период по 31 декабря 1961 года, после выхода на пенсию устанавливается повышение размера пенсии, начисленного в соответствии со ст. 27 данного закона, в размере 2,5% за каждые 6 месяцев более позднего выхода на пенсию, начиная с 55 лет до достижения ими 60-летнего возраста».

До 1 января 2015 года сохранена возможность (по желанию) для женщин выходить на пенсию после достижения 55 лет. Такое право будут иметь те женщины, которые уволились с работы при наличии страхового стажа не меньше 30 лет. В этом случае размер их пенсии уменьшается на 0,5% за каждый полный или неполный месяц досрочного выхода на пенсию.

Выплата досрочной пенсии не осуществляется в случае, если женщина продолжает работу или трудоустраивается.

Повышен также предельный возраст пребывания на государственной службе до 60 лет для женщин и 62 лет - для мужчин. До принятия закона предельный возраст пребывания на государственной службе составлял 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.