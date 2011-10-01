Непопулярные реформы в Украине плохо подготовлены – Пасхавер

Президент Центра экономического развития Александр ПАСХАВЕР полагает, что реформы в Украине, которые не находят поддержки у населения, плохо подготовлены.

Об этом он сказал в эфире ТВі, сообщили УНИАН в пресс-службе телеканала.

"Если реформа непопулярна, то она плохо подготовлена. Если объяснить вам плохое, то оно не станет хорошим. Вы должны в конструкцию реформы всегда и во всем вводить такие амортизаторы, которые бы делали, по крайней мере, население нейтральным к этим реформам. Если вы этого не делаете, то это ваша недоработка", - сказал А.ПАСХАВЕР.

По его мнению, власть всегда должна быть готова к тому, чтобы корректировать саму "конструкцию реформ", а не объяснения для населения.

"Если же вы вооружились лозунгом: "Я делаю полезное дело, но оно непопулярно", то вы и виноваты", - заявил А.ПАСХАВЕР.

Эксперт также удивился, что власть, в силу неизвестных причин, скрывает механизмы противодействия кризисным явлениям, которые якобы заложены в проекте государственного бюджета на 2012 год.

"Заложенные в бюджете цифры основаны на предположении, что кризисных явлений не будет. Но тогда покажите нам, гражданам, что будет, если такое падение произойдет. Где у вас заложены механизмы амортизации? Предположим, они есть. Какие они? Говорят, что они есть. Но почему тогда вы от нас их скрываете? Вы что, какой-то фонд создали? Каким образом вы будете поступать? В программе развития народного хозяйства, отражением которой является бюджет, должен быть план "А" и план "Б" – антикризисный, зная который, мы рассчитываем на правительство. Оно не может предотвратить кризис, ибо он сильнее любого правительства. Но мы можем знать, что правительство заботится о нас: оно максимально компенсирует наши потери. Вот это и есть социальная политика. Я этого не увидел в бюджете", - отметил А.ПАСХАВЕР.