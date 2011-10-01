Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ обещает усилить социальную защиту пенсионеров и ветеранов.

Об этом сказано в его обращении по случаю Международного дня людей преклонного возраста и Дня ветерана, размещенном на сайте главы государства.

«Ежегодно 1 октября мы отдаём дань уважения людям старшего поколения, которые посвятили свою жизнь становлению родной страны и сегодня активно участвуют в ее развитии, оставаясь для всех нас моральной опорой», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, защита и поддержка граждан преклонного возраста является приоритетным направлением и главной обязанностью государства и общества. «Для достижения этой цели нами избран курс на проведение системных реформ, которые будут способствовать повышению социальных стандартов и улучшению благосостояния наших соотечественников», - сказал Президент.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, первые самые сложные шаги уже сделаны, и актуальным является – введение на законодательном уровне действенного механизма осовременивания пенсий, что позволит значительно повысить их размер и укрепить социальную защиту ветеранов и пенсионеров.

«Эти актуальные и непростые вопросы и в дальнейшем будут находиться под моим личным контролем», - пообещал глава государства.