Клюев: сегодня в ВР поступит соглашение о результатах договоренностей с льготниками

Сегодня после обеда в Верховную Раду поступит текст соглашения о результатах договоренностей с льготными категориями граждан, которые протестовали против отмены их социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ на заседании Согласительного совета лидеров фракций и руководителей комитетов парламента.

А.КЛЮЕВ отметил: «Текст соглашения будет после обеда подан председателю Верховной Рады, и вы все (народные депутаты – УНИАН) сможете с ним ознакомиться».

Как сообщал УНИАН, 9 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный проект Закона "О гарантиях государства по выполнению судебных решений" (№9127).

Данным законопроектом, по сути, отменяется ряд льгот для граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС. Также предусматривается отменить ряд льгот для тех граждан, которые проживают на территориях радиоактивного загрязнения, медицинским и фармацевтическим работникам, участникам боевых действий и лицам, приравненных к ним.

Кроме того, предусмотрено сокращение льгот для участников войны и ветеранов труда, а также лицам, имеющим особые трудовые заслуги перед Родиной.

20 сентября парламент должен был рассмотреть этот закон во втором чтении и в целом.

В тот день около тысячи человек пикетировали ВР с требованием не принимать документ.

Некоторые участники акции пытались прорваться в здание парламента. В частности, воины-афганцы прорвались через ограждение перед стенами Верховной Рады и вплотную подошли к двери. Им пытались помешать правоохранители. Во время столкновений были разбиты стекла в некоторых входных дверях.

Участники митинга прекратили штурм парламента лишь после того, как к ним вышли представители фракций большинства и пообещали, что на той неделе Верховная Рада не будет принимать в целом закон, которым отменяются льготы для ряда граждан. Участникам акции протеста также сообщили о договоренности создать рабочую группу для доработки законопроекта.

30 сентября премьер-министр Николай АЗАРОВ от имени Кабинета министров подписал меморандумы с представителями всеукраинских общественных организаций афганцев и чернобыльцев относительно урегулирования вопросов социальной защиты этих категорий граждан.

Меморандумы предусматривают создание постоянно действующих Консультативных советов между правительством и общественными организациями для совместного определения последующих действий по повышению уровня социальной защиты.