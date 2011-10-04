ВР против пересчета пенсий работающим пенсионерам

Верховная Рада Украины отказалась принять законопроект „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” относительно пересчета пенсий работающим пенсионерам.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали всего 169 народных депутатов из 389 зарегистрированных в сессионном зале.

Предлагалось предусмотреть, что величина оценки одного года страхового стажа равняется 1,35%. Законопроектом предусматривалось, что пересчет пенсии лицам, которые после назначения пенсии продолжали работать, осуществляется не раньше, чем через 2 года после назначения (предыдущего пересчета) пенсии. При этом, если лицо имеет 24 месяца страхового стажа и работало с более высокой зарплатой, то есть коэффициент заработной платы (дохода) с учетом заработной платы после назначения (предыдущего пересчета) не уменьшается, то учитывается и стаж и зарплата, полученные после назначения пенсии. В других случаях пересчет осуществляется только с учетом приобретенного стажа. Вносились также изменения в статью 40 закона и предусматривалось, что при определении размера пенсии применяется средняя заработная плата (доход) в среднем на одно застрахованное лицо в целом по Украине, из которой оплачены страховые взносы и которая в соответствии с данным законом учитывается для исчисления пенсии, порядок определения показателей которой утверждается Пенсионным фондом Украины по согласованию с центральными органами исполнительной власти в сфере статистики, экономики, труда и социальной политики и финансов. То есть приводится в соответствие с действующей на сегодняшний день терминологией.

Законопроект был направлен на доработку.