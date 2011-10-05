Азаров требует от министров активизировать разъяснительную работу относительно реформ

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ требует от министров активизировать работу с общественными организациями по разъяснению реформ, которые проводятся в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Требую, обращайтесь к людям, говорите правду о реальном положении вещей, активизируйте встречи с общественными организациями. Особо подчеркиваю - используйте для этого любую возможность. Каждый из вас должен найти контакты с гражданами», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, эти контакты могут быть в форме личных встреч, проведения пресс-клубов, общения на страничках социальных сетей. При этом глава правительства сказал, что отсутствие четко сформулированной позиции министра будет рассматриваться как серьезный служебный недостаток.

«Особенно возмущает, когда члены правительства своевременно не реагируют на выдумки или откровенную ложь. Все свидетели того, как была запущена сознательная провокация, мол, закон о государственных гарантиях выполнения решений судов отменяет льготы чернобыльцам и другим, и всем известно, на какой протест подбило это людей. Заборами от этой проблемы не отгородишься», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что лишь после проведения таких акций протеста должностные лица, которые отвечают за социальную политику, провели переговоры с чернобыльцами о решении этой проблемы.