В КС поступило представление депутатов относительно конституционности Пенсионной реформы

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений ряда законов Украины в редакции Закона Украины „О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы“ от 8 июля 2011 года № 3668–VІ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда Украины.

Согласно Регламенту Конституционного Суда Украины, конституционное представление передано на изучение в Секретариат Суда.

Как сообщал УНИАН, две оппозиционные парламентские силы «Фронт Змін» и «БЮТ-Батьківщина» обратились в Конституционный Суд с представлением о признании неконституционным закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», принятого 8 июля 2011 года (№ 3668-VI).

Основанием для признания данного закона неконституционным полностью является нарушение установленной Основным Законом процедуры его рассмотрения и принятия, а также сужение содержания и объема существующих прав и свобод граждан Украины, отмечается в конституционном представлении.