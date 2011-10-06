Минсоцполитики инициирует новый принцип расчета "больничных"

Министерство социальной политики Украины предлагает установить застрахованным лицам оплату первых 5 дней временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, за счет средств предприятия, учреждения, организации в размере 80% средней заработной платы независимо от страхового стажа.

Текст данного проекта правительственного постановления размещен на официальном сайте министерства.

На сегодня оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности осуществляется в зависимости от страхового стажа: 60% средней зарплаты для лиц со страховым стажем до 5 лет, 80% – для лиц со стажем от 5 до 8 лет, 100% – для лиц со стажем свыше 8 лет. При этом предлагается, что застрахованным лицам, которые на время вступления в силу данного постановления имели страховой стаж свыше 8 лет, дни временной нетрудоспособности оплачиваются в размере 100% средней зарплаты.

Установление размера оплаты застрахованным лицам первых 5 дней временной нетрудоспособности независимо от страхового стажа предложено с целью упрощения для работодателя вычисления размера пособия по временной нетрудоспособности, освободив его от обязанности определения страхового стажа.

Предложенный подход учитывает международный опыт. Согласно положениям Конвенции №102 Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения, пособие по временной нетрудоспособности может не выплачиваться за первые три дня. Европейский кодекс социального обеспечения также предусматривает возможность периода ожидания по уплате денежной помощи по болезни, который не должен превышать первых трех дней.

Опыт европейских стран свидетельствует, что во многих из них применяется период ожидания, а в первые дни нетрудоспособности компенсируется меньший процент заработка, в случае длительной болезни этот процент растет. Так, в Италии в первые 20 дней нетрудоспособности, а во Франции в 30 дней выплаты осуществляются в размере 50% заработка, в последующем – около 70%. В Словакии размер выплаты в первые три дня составляет 25%, дальше – 55%. В России лица, проработавшие меньше 8 лет, получают выплаты в размере 60% дохода, от 8 до 15 лет – 80%, больше 15 лет – 100%.