Кабмин планирует в 2012 году направить на выплату льгот 5,2 млрд. грн.

Кабинет министров Украины в 2012 году планирует направить на выплату льгот гражданам 5,2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, выступая в парламенте на Часе вопросов к правительству, заявил вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО.

«Из года в год мы увеличиваем те статьи расходов и обеспечиваем соответствующую социальную защиту для граждан», - сказал он.

По словам С.ТИГИПКО, в 2010 году в государственном бюджете было предусмотрено 5,9 млрд. грн. средств для выплаты социальных гарантий, в том числе на льготы - 4,1 млрд. грн., на субсидии — 1,8 млрд. грн., в 2011 году – 7 млрд. грн., из них на льготы — 4,9 млрд. грн., на субсидии — 2,1 млрд. грн. На 2012 год запланированы социальные расходы в сумме 7,4 млрд., в частности на льготы — 5,2 млрд. грн., на субсидии — 2,2 млрд. грн.