Изменения в оплате «больничных» уменьшат расходы работодателей – эксперт

Инициатива Министерства социальной политики оплачивать первые 5 дней временной нетрудоспособности в размере 80% средней зарплаты уменьшит расходы работодателей в далекой перспективе. На ближайшее время эти расходы не сократятся, а могут, наоборот, немного увеличиться.

Такое мнение УНИАН высказал директор департамента развития социального страхования Федерации работодателей Украины (ФРУ) Юрий КУЗОВОЙ, комментируя проект правительственного постановления, подготовленного министерством.

«В перспективе это даст позитив… Это сделано не только для того, чтобы немного уменьшить злоупотребления, но и чтобы немного сбалансировать тот «злосчастный фонд» (Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности – УНИАН)», - отметил Ю.КУЗОВОЙ.

По его словам, первых пять дней временной нетрудоспособности в Украине оплачивает работодатель, однако именно столько времени в основном длятся «больничные»: «Если брать общую сумму выплат на «больничные», то первые пять дней платит работодатель, но средняя длительность «больничного» в нашей стране 4,8 дней, колеблется от 4 до 5 дней. То есть, вы понимаете, что большинство расходов по «больничным» приходится все-таки на работодателя».

Кроме того, нововведение будет касаться исключительно тех, кто на сегодня не имеет 8-летнего стажа. «Это будет касаться тех, кто недавно начал свою трудовую деятельность, и еще не имеет 8 лет стажа, но обратите внимание, что те лица, которые на сегодня 60% (среднего оклада при временной нетрудоспособности – УНИАН) получают, они выиграют…» - говорит Ю.КУЗОВОЙ, отмечая, что выплаты по «больничным» им будут увеличены на 20%.

Для тех же, кто на сегодня уже имеет 8-летний стаж, будут действовать нынешние нормы оплаты первых 5 дней «больничных»: «Те, кто на сегодня не имел права на 100% (выплат при временной потере трудоспособности – УНИАН), они его уже и не получат, а те, кто имел право, оно за ними остается».

По словам Ю.КУЗОВОГО, проект постановления прописан достаточно грамотно, права граждан на определенные выплаты сохраняются, но изменяются для тех, кто пока не достиг нужного стажа.

Напомним, на сегодняшний день оплата первых 5 дней временной нетрудоспособности осуществляется в зависимости от страхового стажа: 60% средней зарплаты для лиц со страховым стажем до 5 лет, 80% – для лиц со стажем от 5 до 8 лет, 100% – для лиц со стажем свыше 8 лет.