В Донецке прошел профсоюзный митинг против бедности

В Донецке перед зданием областной государственной администрации областная федерация профсоюзов провела многолюдный митинг против бедности, приуроченный Всемирному дню борьбы за достойный труд и Международному дню борьбы с бедностью.

Как передает корреспондент УНИАН, около тысячи участников протеста, прибывшие из различных районов г. Донецка, а также других близлежащих городов региона, представляли областные и городские профсоюзные организации работников здравоохранения, работников образования и науки, работников машиностроительной отрасли, территориальные организации Укруглепрофсоюза и др.

Митингующие держали в руках плакаты: «Президент! Защити наши конституционные права!», «Трудящимся достойную заработную плату!», «Долой бедность!», «Мораторий на повышение цен и тарифов!», «Не допустить принятия антисоциальных законов!», «Единую тарифную сетку – согласно закона!» и др.

Все выступающие подчеркнули необходимость повышения жизненного уровня работающего человека в Украине, осудили сокращение рабочего дня, безработицу, низкие тарифные ставки и отсутствие сегодня государственных гарантий на достойный труд и отдых.

Председатель Донецкого областного совета профсоюзов Владимир ПАСТУШЕНКО отметил, что, не смотря на то, что в стране отмечается рост объемов производства, сохраняется тенденция к росту средней заработной платы, сокращение догов по зарплате на предприятиях банкротах, «однако проблемы практического обеспечения принципов достойного труда продолжают оставаться острыми».

«В нашей области 20 тыс. трудящихся работают в режиме неполного рабочего дня, а значит не получают должную заработную плату, 43 тыс. человек имеют доходы ниже прожиточного минимума. Сегодня нам государство гарантирует прожиточный минимум, который на 20% ниже рассчитанного по фактическим потребностям», - посетовал В. ПАСТУШЕНКО.

По итогам акции были озвучены основные требования митингующих, выдвинутых власти, - это справедливая и достойная оплата труда, безопасные условия труда, надежная социальная защита, обеспечение трудящихся качественными рабочими местами.