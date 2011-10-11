В Кременчуге прошел митинг против отмены социальных льгот

В Кременчуге Полтавской области вчера вечером прошел митинг чернобыльцев, афганцев и детей войны против отмены им социальных льгот.

Как передает корреспондент УНИАН, несмотря на дождь и сильный ветер, на митинг собрались более 200 человек. На трибуне висел плакат «Кременчуг против Азаровщины».

Представители общественных организаций чернобыльцев, афганцев, ветеранов и детей войны выступают против принятия Верховной Радой законопроекта № 9127 «О гарантиях государства относительно выполнения судебных решений», который, как считают участники митинга, даст возможность государству в ручном режиме решать, предоставлять льготы людям или нет, то есть, заблокирует принятие судами решений в пользу льготчиков и лишит их компенсационных выплат.

«Согласно разделу 2 законопроекта, работники милиции, прокуратуры, чернобыльцы, семьи, которые проживают на территории радиоактивного загрязнения, ветераны войны, медицинские работники, ветераны труда и другие граждане преклонного возраста, пожарные, горняки, жертвы нацистских преследований, инвалиды войны будут получать предусмотренные законом льготы, только если Кабмин этого пожелает», - говорится в листовке, которую распространял на митинге ликвидатор аварии на ЧАЭС, полковник запаса Анатолий МОКРЫЙ.

Выступавшие председатель кременчугской организации «Союз Чернобыль» Виталий БЕЛИЧЕНКО и председатель организации «Дети войны» Евдокия СТАРУШКО заявили, что суды всячески затягивают рассмотрение дел о льготах, а Пенсионный фонд затягивает выплаты, новый же закон приведет к тому, что и обращения в суды станут тщетными.

Участники акции приняли решение направить резолюцию митинга в Верховную Раду, Президенту Украины, Уполномоченному ВР по правам человека с требованием не принимать законопроект № 9127.