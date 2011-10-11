Единое объединение работодателей будет создано в ноябре

В ноябре текущего года на базе Федерации работодателей Украины (ФРУ) будет создано Единое объединение работодателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Федерации работодателей Украины со ссылкой на решение, принятое на заседании Совета ФРУ.

В частности, на 29 ноября 2011 года назначено проведение объединительного съезда украинских организаций работодателей.

Выступая на заседании Совета ФРУ, Глава Объединенного движения работодателей Украины, бизнесмен Дмитрий ФИРТАШ сказал, что работодатели должны максимально консолидировать свои усилия и возможности для преодоления современных экономических вызовов. Среди основных задач он назвал защиту национального производителя, развитие внутреннего рынка и создание новых рабочих мест в Украине.

«В нынешней непростой экономической ситуации Украина как никогда нуждается в сильной поддержке со стороны бизнеса. Мы создаем рабочие места, мы платим налоги, мы экспортируем продукцию, мы обеспечиваем приток валюты в страну. И здесь государство зависит от нас. Поэтому мы должны играть активную роль в экономическом усилении нашей страны», – сказал Д.ФИРТАШ.

По его словам, правительство Украины идет навстречу украинским работодателям. В частности, подписано генеральное соглашение о сотрудничестве с МИД Украины, в ближайшее время пройдут предметные переговоры украинского бизнеса с деловыми кругами Индии и Китая. Также идет работа над соглашениями о сотрудничестве с Государственной таможенной службой, Антимонопольным комитетом Украины, Государственной налоговой службой.

На данный момент в Украине насчитывается более 20 всеукраинских отраслевых и межотраслевых организаций работодателей. Планируется, что после их объединения Федерация работодателей Украины будет представлять интересы предприятий, на которых работают более половины занятых в реальном секторе экономики Украины.

Участники заседания Совета ФРУ приняли решение о принятии в Федерацию десяти новых членов. Среди них – Всеукраинская ассоциация работодателей, «Укрлегпром», объединение работодателей металлургов, работодателей горняков, работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины и другие. Ассоциированными членами ФРУ стали ассоциации «Укравтопром», «Виноградари и виноделы Украины», Национальная ассоциация сахаропроизводителей, Всеукраинская организация деревообрабатывающей промышленности. Таким образом, за последний год новыми членами ФРУ стали уже 18 организаций.

Объединительный процесс работодателей, который начался в Украине в начале 2011 года, прошел практически во всех европейских странах. Единые структуры работодателей действуют во Франции, Бельгии, Великобритании, Австрии и других европейских странах.