Уровень безработицы до сих пор не вернулся на докризисный уровень - Азаров

Уровень безработицы в Украине в первом полугодии 2012 года на 1,8% превышает показатель 2007 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, открывая сегодня заседание Кабинета Министров.

«Кризис прошел по судьбам людей, и рынок труда до сих пор не восстановился на докризисном уровне. Если в 2007 году уровень безработицы по методологии Международной организации труда составлял 6,4%, то в первом полугодии 2011 года, даже после сокращения по сравнению с прошлым годом, все равно достигает 8,2%. Я подчеркиваю эту проблему: имеем дело не с процентами, а с живыми людьми», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что создание новых рабочих мест – это ключевое звено экономической политики правительства. Кроме того, премьер подчеркнул, что работодатели и эксперты должны формировать прогноз спроса на трудовые ресурсы на 10-15 лет наперед. «Проблему диспропорции между тем, какие специалисты ищут работу, и тем, на каких есть спрос, нужно решать принципиально и на долгую перспективу», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Также он поручил Министерству социальной политики вместе с Министерством финансов намного больше уделять внимания организации и финансированию вопросов переквалификации и повышения квалификации работающих.