Безработица в Великобритании достигла 17-летнего максимума

Уровень безработицы в Великобритании побил рекорд последних 17 лет: число безработных за последние месяцы выросло еще на 100 тысяч человек, сообщает газета The Independent.

Уровень безработицы среди молодого населения также достиг максимума за последние семь месяцев, составив 991 тыс. человек. Число британцев, получающих пособие по безработице, составило 1 млн 597,2 тыс. человек.

Согласно последним данным, в августе число безработных увеличилось на 19,1 тыс., передает «Газета.Ru».