Обыск в офисе организации афганцев «Никто кроме нас» проводит налоговая - МВД

Обыск в столичном офисе организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас» проводит налоговая.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве.

"Налоговая этим занимается, не мы. Туда выезжал наряд по вызову, от них информация, что это дело налоговой", - заявили в ЦОС.

Как сообщал УНИАН, сегодня пресс-служба гражданского движения "Общее дело" распространила сообщение, что милиция при поддержке вооруженных сотрудников спецподразделений заблокировала работу организации ветеранов войны в Афганистане «Никто кроме нас».

По данным движения, в офисе организации «Никто кроме нас» в Киеве (ул. Красноармейская, 65, 3-й этаж) продолжается обыск. Также обыск проходит в помещении лидера организации Александра КОВАЛЕВА, говорится в сообщении.

Как подчеркнули в «Общем деле», ветераны Афганистана связывают произвол правоохранителей исключительно со своей активной политической деятельностью. В частности, в связи с событиями 20 сентября под Верховной Радой, когда они осуществили штурм парламента, и подготовкой на завтра, 14 октября, общеукраинского Форума гражданского общества, который имел целью мобилизовать на активную борьбу всех воинов-"афганцев" и дать новый толчок политической активности всего общества, отмечается в сообщении.

В «Общем деле» заявляют, что налоговики незаконно проводят обыск в офисе организации воинов-афганцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе гражданского движения “Общее дело”, «нападение» на офис было совершено сегодня около 11.00 силами вооруженных работников налоговой милиции Киева. Во время захвата помещения была избита работница офиса Юлия ЛИТОХИНА.

«Сотрудники Печерского райотдела милиции, вызванные на место событий, отказываются фиксировать правонарушения, которые были совершены нападающими, в частности и избиение женщины», - утверждает пресс-служба движения.

Известно, что налоговые милиционеры руководствуются в своих действиях постановлением Макеевского городского суда Донецкой области. Постановление было передано для выполнения макеевскому следователю, которого на месте событий нет. Поручения от него налоговики также не имеют. То есть, все их действия являются незаконными, заявляют в движении «Общее дело». В постановлении об обыске квартиры лидера организации «Никто кроме нас» Александра КОВАЛЁВА, кроме того, неверно указан адрес.

В офис прибывают члены организации. Они заблокировали налоговика, который нанес несколько ударов в лицо Ю.ЛИТОХИНОЙ, и требуют от работников Печерского райотдела милиции задержать его как правонарушителя.

«Милиция отказывается. Афганцы, которых становится все больше, планируют совершить гражданский арест всех налоговиков, собравшихся в офисе, учитывая неправомерность их действий и преступную пассивность милиции», - сказано в сообщении.