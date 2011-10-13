Государство должно пересмотреть механизм социальных выплат - Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что государство должно пересмотреть механизм социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время общения с коллективом ОАО «Подольский цемент» в Хмельницкой области.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, в настоящее время действующий механизм этих выплат «делает людей зависимыми от государства, унижает их».

В.ЯНУКОВИЧ также обратил внимание на важность увеличения пенсий и минимальной заработной платы. «Очень важно, чтобы пенсия, минимальная зарплата были такими, чтобы позволяли людям достойно жить», - сказал он.

Президент также выразил убеждение, что в Украине должно увеличиваться количество представителей среднего класса.

«Средний класс должен расти – и это будет справедливая социальная политика», – заметил Президент. Он в который раз отметил, что главной целью украинской власти является преодоление бедности. В связи с этим В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что уже сегодня в Украине снижается уровень безработицы и улучшается ситуация в экономике.