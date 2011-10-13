17 октября в центре Києва ФПУ проведет акцию протеста против бедности

17 октября, по случаю Международного дня борьбы с бедностью, Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) проведет Всеукраинскую акцию «Профсоюзы против бедности», в которой примут участие представители трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех отраслей экономики и регионов Украины. Всего планируется участие около 10 тыс. человек.

Об этом УНИАН сообщили в ФПУ.

Акция начнется в 10.00 митингом на Майдане Незалежности, после чего участники пройдут к зданию Кабинета министров.

По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к Президенту Украины, Верховной Раде, правительству.