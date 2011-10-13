17 октября в центре Києва ФПУ проведет акцию протеста против бедности
17:38, 13 октября 2011Соцполитика
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17 октября, по случаю Международного дня борьбы с бедностью, Федерация профсоюзов Украины (ФПУ) проведет Всеукраинскую акцию «Профсоюзы против бедности», в которой примут участие представители трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций всех отраслей экономики и регионов Украины. Всего планируется участие около 10 тыс. человек.
Об этом УНИАН сообщили в ФПУ.
Акция начнется в 10.00 митингом на Майдане Незалежности, после чего участники пройдут к зданию Кабинета министров.
По итогам акции будет принята резолюция с требованиями и предложениями к Президенту Украины, Верховной Раде, правительству.
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