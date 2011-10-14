Губернатор Закарпатья обратился к народным депутатам с просьбой возобновить зимнее время

Председатель Закарпатского облсовета Иван БАЛОГА обратился к народным депутатам с просьбой возобновить зимнее время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Закарпатского областного совета.

Сегодня И.БАЛОГА направил письма всем 450 народным депутатам по результатам внеочередной шестой сессии областного совета VІ созыва.

«Направляем обращение депутатов Закарпатского областного совета, принятое на пленарном заседании внеочередной шестой сессии областного совета относительно отмены постановления Верховной Рады Украины от 20 сентября 2011 года № 3755-VI «Об изменении порядка исчисления времени на территории Украины», - говорится в письме.

Указанное обращение, как уточняют в пресс-службе Закарпатского облсовета, подготовлено при участии научных работников лаборатории космических исследований и кафедры физиологии медицинского факультета Ужгородского национального университета, поддержано широкой общественностью и населением края.