В 2012 году у депутатов не будет ряда льгот, заверяет Ефремов

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ надеется, что народные депутаты будут лишены ряда льгот уже в 2012 году.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, опубликованном на сайте агентства, комментируя увеличение расходов на финансирование парламента в 2012 году.

“Расходы на Раду увеличились не больше в пропорциональном отношении, чем расходы на социальные выплаты. Это один момент. Второй момент - это то, что, к сожалению, наши предыдущие коллеги не оплачивали никакие работы, которые проводились для парламента”, - сказал А.ЕФРЕМОВ. В частности, по его словам, ремонтировались помещения Верховной Рады на улице Садовой, 3а, и долги накопились на сумму 26 млн. грн. “Их ведь надо было отдавать строительным организациям, которые сделали эти работы. И там нет никакой коррупции”, - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Лидер фракции Партии регионов отметил, что дал поручение руководителю Регламентного комитета, и была создана специальная группу для изучения так называемых льгот для депутатов. “Я надеюсь в законодательном порядке убрать их еще до принятия бюджета 2012 года. Там есть смешные расходы, которые даже не выплачиваются парламентариям. У нас их 450, но под эту марку льготные статьи «осваивает» обслуживающий персонал Верховной Рады. Все то, что сопутствует и обеспечивает депутатскую работу, в бюджете останется. То, что не сопровождает, должно быть убрано. В этом году, я думаю, нам удастся это сделать”, - сказал он.